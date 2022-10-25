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15 минут назад

Польша ужесточит требования к украинским беженцам

Елена Прошина

Польша намерена ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Предполагается, что власти заставят их самих покрывать часть расходов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету EurActiv.

Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, польское правительство предложило внести поправку в закон о помощи беженцам из Украины. Предполагается, что для украинских выходцев будут ужесточены правила, обязывающие их покрывать часть своих расходов.

Также согласно закону, беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячная выплата на ребенка в размере 500 злотых (104 евро - прим.). Им также самим придется платить за проживание.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши не исключают нового наплыва беженцев с Украины и готовятся к разным сценариям. По данным польской службы пограничной охраны, с начала спецоперации в Польшу из Украины въехали более 7,16 млн человек, из них 5,36 млн выехали обратно.

В мире,Матеуш Моравецкий,
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