Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев

Польша намерена ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Предполагается, что власти заставят их самих покрывать часть расходов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету EurActiv.

Так, польское правительство предложило внести поправку в закон о помощи беженцам из Украины. Предполагается, что для украинских выходцев будут ужесточены правила, обязывающие их покрывать часть своих расходов.

Также согласно закону, беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячная выплата на ребенка в размере 500 злотых (104 евро - прим.). Им также самим придется платить за проживание.