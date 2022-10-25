Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Об этом сообщает Euractiv.

Новые условия предполагают покрытие беженцами части расходов на собственное содержание. По данным газеты, некоторым гражданам Украины раздадут специальные идентификационные номера PESEL, что ограничит их доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых (104 евро).

Ранее тало известно, что Польша уже потратила на помощь украинским беженцам 5,5 миллиарда злотых (свыше миллиарда долларов), и правительство считает, что страна не может позволить себе масштабные выплаты.