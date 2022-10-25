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35 минут назад

Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев

Lenta.ruиещё 1

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Об этом сообщает Euractiv.

Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новые условия предполагают покрытие беженцами части расходов на собственное содержание. По данным газеты, некоторым гражданам Украины раздадут специальные идентификационные номера PESEL, что ограничит их доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых (104 евро).

Ранее тало известно, что Польша уже потратила на помощь украинским беженцам 5,5 миллиарда злотых (свыше миллиарда долларов), и правительство считает, что страна не может позволить себе масштабные выплаты.

Власти признают, что экономика перегружена из-за финансовой помощи, которую предоставляют беженцам с Украины в рамках принятого в марте специального закона. Кроме того, согласно исследованиям, оптимальный срок предоставления помощи должен составлять не больше года — по истечении этого времени людям сложно вернуться на рынок труда и обрести финансовую независимость.

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