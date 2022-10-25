Президент Германии прибыл на Украину впервые с начала спецоперации

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября приехал в Киев. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Вечером Штайнмайер проведет переговоры с Зеленским.

«Мое послание украинцам: мы не просто стоим на вашей стороне. Мы будем продолжать поддерживать Украину - экономически, политически и в военном отношении», - заявил немецкий президент в Киеве.

Визит состоялся с третьей попытки - весной Штайнмайера не захотели принять власти Украины, а запланированную на прошлую неделю поездку отменили по соображениям безопасности.

Штайнмайер планировал посетить Украину в апреле, но президент страны Владимир Зеленский отказался его принять. СМИ называли причиной отказа тесные отношения Штайнмайера с Россией.

Штайнмайер, который раньше был министром иностранных дел Германии, выступал за сближение Запада с Россией и был одним из главных сторонников проекта «Северный поток - 2». Также его называют другом Сергея Лаврова, министра иностранных дел России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поедет в Киев из-за ситуации со Штайнмайером. Он отмечал, что Украина «должна сделать следующий ход» и «внести свой вклад в дискуссии с федеральным президентом».