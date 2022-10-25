Европа задумалась над разворотом к России из-за предательства США

«Вашингтон использовал украинский кризис, а также политические и экономические рычаги давления для достижения своих целей. <…> Некоторые лидеры стран Евросоюза могут пересмотреть свою политику из-за усугубления энергетического кризиса, продолжения российско-украинского конфликта и роста. <…> Американский сжиженный газ обходится европейцам в четыре раза дороже, чем тот же объем российского топлива, необходимый ей, чтобы пережить предстоящую зиму», — пишут авторы издания.