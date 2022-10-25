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35 минут назад

Al-Ain: Европа задумывается над разворотом к России из-за предательства США

Ura.Ru

Европейские страны могут пересмотреть свое отношение к России из-за высоких цен на газ от США. Об этом сообщает арабское издание Al-Ain.

Европа задумалась над разворотом к России из-за предательства США
Фото: ТАССТАСС

«Вашингтон использовал украинский кризис, а также политические и экономические рычаги давления для достижения своих целей. <…> Некоторые лидеры стран Евросоюза могут пересмотреть свою политику из-за усугубления энергетического кризиса, продолжения российско-украинского конфликта и роста. <…> Американский сжиженный газ обходится европейцам в четыре раза дороже, чем тот же объем российского топлива, необходимый ей, чтобы пережить предстоящую зиму», — пишут авторы издания.

Также уточняется, что Европа в настоящий момент ищет нового поставщика газа.

Макрон рассказал, когда станет возможен мир на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен разницей в стоимости, передает газета «Взгляд». Кроме того уточнялось, что Америка использует кризис на Украине и наживаются на нем. Ранее стоимость газа на европейском топливном рынке в рамках биржевых торгов внезапно снизилась, передает VSE42.Ru.

США и страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после спецоперации. По итогу Европа столкнулась с серьезным газовым кризисом.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
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