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29 минут назад

В ФРГ начались протесты против политики властей в сфере энергетики и украинского кризиса

RT на русском

Более семи тысяч человек вышли на протесты на востоке ФРГ против политики правительства в сфере энергетики и украинского кризиса, сообщили в DPA со ссылкой на правоохранителей.

В Германии начались протесты против властей
Фото: ТАССТАСС

«Тысячи людей снова вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт в понедельник вечером. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политики федерального правительства», — приводит заявление РИА Новости.

По данным правоохранительных органах, в демонстрациях приняли участие более семи тысяч граждан. Акции протеста проходили спокойно, самые крупные из них зафиксировали в Магдебурге, Лейпциге и Эрфурте.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

Позже в немецком Лейпциге прошла демонстрация против прибывающих в город украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией.

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