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28 минут назад

Белый дом потерял уверенность в победе демократов на выборах

Lenta.ruиещё 6

В Белом доме обеспокоены возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов в Палату представителей США. Об этом сообщает Reuters.

Белый дом потерял уверенность в победе демократов на выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителей администрации, в США потеряли уверенность в их победе.

«Оптимизм Белого дома относительно промежуточных выборов уменьшился, теперь там обеспокоены возможной потерей контроля демократов над конгрессом», — сказал собеседник агентства.

Ранее республиканцы допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей.

Выборы в конгресс США намечены на 8 ноября.

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