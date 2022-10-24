Белый дом отказался комментировать переизбрание Си Цзиньпина

Комментариев по поводу переизбрания Си Цзиньпина генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Китая в США делать не намерены, но Вашингтон по-прежнему настроен на продолжение диалога с КНР. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».

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«Мы не будем комментировать внутрипартийную политику Китая… Вашингтон продолжит усилия, направленные на сохранение открытыми линий коммуникаций, в том числе на уровне лидеров», — заявила Жан-Пьер.

При этом, по словам официального представителя Белого дома, ей пока нечего сказать по поводу встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на ноябрьском саммите G20 в Индонезии.

Несмотря на это, она отметила, что Вашингтон считает «важным, чтобы этот диалог не прерывался и продолжит работать над этим».