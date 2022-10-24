Уровень воды в Днепре существенно упал

Уровень воды заметно снизился в реке Днепр в районе Днепропетровска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
Отмечается, что журналисты украинских изданий не сообщили о причинах снижения уровня воды в реке.
Напомним, что Днепр - четвертая по длине и третья по площади среди европейских рек и основная водная артерия Украины. В нее впадает большинство водных артерий страны.
Экологи постоянно мониторят ее состояние, сообщают, что древнейшая река макрорегиона катастрофически мелеет. Появляются новые острова, засыхают протоки и старицы, гибнет рыба.