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16 минут назад

Уровень воды в Днепре существенно упал

Илья Родин

Уровень воды заметно снизился в реке Днепр в районе Днепропетровска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что журналисты украинских изданий не сообщили о причинах снижения уровня воды в реке.

Напомним, что Днепр - четвертая по длине и третья по площади среди европейских рек и основная водная артерия Украины. В нее впадает большинство водных артерий страны.

Экологи постоянно мониторят ее состояние, сообщают, что древнейшая река макрорегиона катастрофически мелеет. Появляются новые острова, засыхают протоки и старицы, гибнет рыба.

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