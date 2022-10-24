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21 минуту назад

Сунак станет премьером Британии

Илья Родин

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Это связано с тем, что лидер Палаты общин парламента Пенни Мордонт заявила о прекращении борьбы за посты лидера консерваторов и главы правительства, пишет ТАСС.

Сунак станет премьером Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Мордонт заявила о своем решении в социальных сетях. Ранее она сообщала о том, что практически набрала необходимое для участия в выборах количество голосов избирателей.

Следовательно, победителем короткой кампании автоматически становится единственный остающийся кандидат. Это 42-летний финансист Риши Сунак.

По данным агентства, уже в понедельник, 24 октября, он возглавит партию. Во вторник он предположительно станет первым этническим индийцем на посту главы правительства за всю историю Великобритании.

Сунак придет на смену Лиз Трасс, которая занимала должность премьера в общей сложности 50 дней. 20 октября она заявила о своей отставке.

Сунак станет самым молодым главой правительства Соединенного Королевства за 200 лет. В 1812 году пост премьера занимал 42-летний лорд Ливерпуль. А самым молодым за всю историю был Питт-младший. Он получил должность в 1783 году, в возрасте 24 лет.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Парламент Великобритании,
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