Сунак станет премьером Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Это связано с тем, что лидер Палаты общин парламента Пенни Мордонт заявила о прекращении борьбы за посты лидера консерваторов и главы правительства, пишет ТАСС.
Отмечается, что Мордонт заявила о своем решении в социальных сетях. Ранее она сообщала о том, что практически набрала необходимое для участия в выборах количество голосов избирателей.
Следовательно, победителем короткой кампании автоматически становится единственный остающийся кандидат. Это 42-летний финансист Риши Сунак.
По данным агентства, уже в понедельник, 24 октября, он возглавит партию. Во вторник он предположительно станет первым этническим индийцем на посту главы правительства за всю историю Великобритании.
Сунак придет на смену Лиз Трасс, которая занимала должность премьера в общей сложности 50 дней. 20 октября она заявила о своей отставке.
Сунак станет самым молодым главой правительства Соединенного Королевства за 200 лет. В 1812 году пост премьера занимал 42-летний лорд Ливерпуль. А самым молодым за всю историю был Питт-младший. Он получил должность в 1783 году, в возрасте 24 лет.