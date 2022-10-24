Сунак станет премьером Британии

Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила в понедельник о том, что прекращает борьбу за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом 49-летний политик сообщила в Twitter.

Таким образом, победителем короткой избирательной кампании автоматически будет объявлен единственный остающийся кандидат - 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак. Как ожидается, уже в понедельник он возглавит партию. Учитывая то, что консерваторы находятся у власти, в ближайшие дни, возможно, во вторник, он встанет во главе правительства, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.