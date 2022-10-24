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36 минут назад

Экс-министр финансов Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Британии

ТАСС

Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила в понедельник о том, что прекращает борьбу за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом 49-летний политик сообщила в Twitter.

Сунак станет премьером Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом, победителем короткой избирательной кампании автоматически будет объявлен единственный остающийся кандидат - 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак. Как ожидается, уже в понедельник он возглавит партию. Учитывая то, что консерваторы находятся у власти, в ближайшие дни, возможно, во вторник, он встанет во главе правительства, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.

На Даунинг-стрит он сменит Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об отставке после провала своей экономической политики. Всего на посту премьер-министра она провела менее 50 дней, установив антирекорд. Она возглавила правительство лишь 6 сентября, придя на смену Борису Джонсону, который ушел в отставку в июле на фоне череды скандалов своего правительства.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Борис Джонсон,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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