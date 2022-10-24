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40 минут назад

Польские активисты пытались забетонировать вход в офис Моравецкого

Никита Бородкин

Профсоюзные активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Катовицах. Как сообщает РИА Новости, уже два месяца деятели профсоюза «Август 80» пытаются встретиться с политиком, чтобы обсудить дефицит угля и растущие цены на этот вид топлива.

Польские активисты пытались забетонировать вход в офис Моравецкого
Фото: ТАССТАСС

«Офис депутата и премьер-министра Матеуша Моравецкого на Варшавской улице в Катовицах был снова закрыт. Поэтому профсоюзные активисты решили замуровать вход. Они взяли с собой бетономешалку и блоки», — пишет газета Wyborcza.

Председатель профсоюза «Август 80» Богуслав Зентек подчеркнул, что в офисе никогда не бывает премьера, а в последнее время там нет даже сотрудников. Однако, замуровать офис активистам не дали — полиция прервала работы вскоре после их начала.

Отметим, что после сорванной акции профсоюзные активисты заявили, что больше не видят смысла в протестах в Катовицах. 4 ноября они собираются приехать в Варшаву, чтобы организовать там митинг перед офисом Польской энергетической группы.

Напомним, что в качестве санкций за проведение спецоперации на Украине Варшава полностью запретила импорт угля из России. В результате это привело к дефициту и росту цен на этот вид топлива в стране. Как заявляла министр климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, до 700 тыс. польских домохозяйств еще не запасли уголь на зиму — многие собираются заменять его дровами.

В мире,Анна Москва,
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