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56 минут назад

Экс-главу нацбанка объявили в розыск на Украине

Лера Букина

Бывшего главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко объявили в розыск. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), передает ТАСС.

Экс-главу нацбанка объявили в розыск на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его в начале месяца обвинили в хищении средств в Укргазбанке. Шевченко являлся его главой некоторое время назад.

НАБУ сообщило о розыске трех должностных лиц Укргазбанка, которые причастны к хищению более 200 млн гривен (более $5,5 млн). Так, это касается «экс-председателя правления Укргазбанка, одного из заместителей Укргазбанка и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения», говорится в сообщении.

Пресс-службой были опубликованы фотографии разыскиваемых. На них есть Шевченко. В НАБУ подчеркнули, что подозреваемыми были игнорированы вызовы к следователю, в этой связи было принято решение объявить данных лиц в розыск.

О подаче Кириллом Шевченко в отставку с поста главы Нацбанка стало известно в начале октябре. Он указал на причины, «связанные со здороьвем».

В мире,Кирилл Шевченко,
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