Экс-главу нацбанка объявили в розыск на Украине

Бывшего главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко объявили в розыск. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), передает ТАСС.

Его в начале месяца обвинили в хищении средств в Укргазбанке. Шевченко являлся его главой некоторое время назад.

НАБУ сообщило о розыске трех должностных лиц Укргазбанка, которые причастны к хищению более 200 млн гривен (более $5,5 млн). Так, это касается «экс-председателя правления Укргазбанка, одного из заместителей Укргазбанка и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения», говорится в сообщении.

Пресс-службой были опубликованы фотографии разыскиваемых. На них есть Шевченко. В НАБУ подчеркнули, что подозреваемыми были игнорированы вызовы к следователю, в этой связи было принято решение объявить данных лиц в розыск.