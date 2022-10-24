Обзор иноСМИ: столкновение интересов США и Украины и угроза сильного доллара

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Где сталкиваются интересы США и Украины»

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Жизненно важный интерес США - избежать прямого столкновения с Россией, обладающей ядерным оружием, - может вскоре разойтись со стратегическими целями Украины - полным контролем над Крымом и Донбассом, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в своей статье для The American Conservative. Если Киев добьется некоторых успехов с помощью американского оружия и при поддержке США, это будет все ближе подталкивать Россию к ядерной войне, считает Бьюкенен.

Он подчеркнул, что в истории американо-российских отношений вопрос о том, кто контролирует Крым и Донбасс, никогда не был поводом для конфликта. Также Америка никогда не была жизненно заинтересована в том, кто правит в Киеве. На протяжении последних веков Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за тысячи километров, заключил Бьюкенен.

«Угрозы сильного доллара»

Экономист Барри Эйхенгрин рассказал в своей статье для Foreign Affairs, что растущий сейчас доллар усугубляет долговую ситуацию для множества стран с низким и средним уровнем дохода. Большая часть их корпоративного долга - у иностранных инвесторов и номинирована в долларах.

Единственным надежным способом борьбы с дорогим долларом для этих стран является повышение процентных ставок, стимулирующее приток капитала. Однако при слабом экономическом росте шаг этот будет крайне непопулярным. В долгосрочной перспективе Эйхенгрин рекомендует диверсифицировать резервы и начинать пользоваться разными валютами при расчетах - евро, юанем и другими. В таком случае страны будут меньше зависеть от решений американского центробанка - Федеральной резервной системы.

«Трамп готовит генеральную репетицию президентских выборов»

Недавно экс-президент США Дональд Трамп собрал союзников-республиканцев в Башне Трампа на Манхэттене ради «срочного сообщения»: он заподозрил «аферу» демократов на промежуточных выборах в Конгресс в Филадельфии и Пенсильвании. Как пишет Rolling Stone, за последние месяцы Трамп провел серию личных встреч и телеконференций, чтобы «обсудить закладку фундамента для оспаривания промежуточных выборов 2022 года».

По словам четырех источников журнала, знакомых с ходом переговоров, сторонники Трампа, адвокаты и активисты Республиканской партии обсуждают юридическую тактику выжженной земли, которую они могут использовать. Если появится хотя бы малейшие сомнения в победителях выборов, сторонники Трампа планируют провести агрессивные судебные кампании и начать массовую кампанию в СМИ. Проводя такие встречи, Трамп закладывает основу для участия в выборах 2024 года, подчеркивает Rolling Stone, а промежуточные выборы для него - «генеральная репетиция 2024 года» и собственной схватки с демократами.

Си Цзиньпин лично руководил отбором высшего состава Компартии

Глава Китая Си Цзиньпин лично руководил отбором кандидатов для участия в выборах в Центральный комитет Коммунистической партии Китая, сообщает South China Morning Post со ссылкой на «Синьхуа». Газета отмечает, что это первое в истории подтверждение государственными СМИ прямого участия Си в выборах Центрального комитета.

Глава КНР лично руководил комиссией по отбору кандидатов и проверял ее работу, «указывая верное направление». Одним из критериев Си Цзиньпина при выборе его главной команды была способность кандидатов «бороться с Западом», чтобы обойти санкции и защитить национальную безопасность.

Британцам посоветовали греть тапочки в микроволновке зимой

Стремительный рост цен на энергию сильно ударит по всем британцам - особенно по армии людей, которые работают из дома и вынуждены включать отопление на весь день, чтобы не дрожать за своими ноутбуками, пишет Изольда Уолтерс в своей статье для Daily Mail. Она протестировала гаджеты, которые помогут сэкономить на отоплении, среди них - тапочки, которые можно разогреть в микроволновке.