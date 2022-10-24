Президент Азербайджана Алиев посетил Грузию впервые за семь лет

«Как известно, у Грузии и Азербайджана есть стратегическое партнерство, добрососедские отношения. В рамках рабочего визита у премьер-министра Грузии [ИракИраклия Гарибашвили] и господина президента (Азербайджана Алиева — прим. «Ленты.ру») будет возможность рассмотреть все те важные вопросы, которые есть у нас в двусторонних отношениях», — заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.