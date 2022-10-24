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30 минут назад

Алиев посетил Грузию впервые за семь лет

Lenta.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с рабочим визитом Грузию впервые за семь лет. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Азербайджана Алиев посетил Грузию впервые за семь лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как известно, у Грузии и Азербайджана есть стратегическое партнерство, добрососедские отношения. В рамках рабочего визита у премьер-министра Грузии [ИракИраклия Гарибашвили] и господина президента (Азербайджана Алиева — прим. «Ленты.ру») будет возможность рассмотреть все те важные вопросы, которые есть у нас в двусторонних отношениях», — заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

Уточняется, что лидер Азербайджана проведет переговоры с премьером Грузии, после чего представители стран сделают заявления.

Ранее стало известно о беспокойстве грузинских властей обострившейся ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как утверждает председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, Грузия готова сыграть роль посредника между конфликтующими сторонами.

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