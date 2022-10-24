Маск определился с работой Starlink на Украине

Компания SpaceX будет и дальше обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink, даже в случае отказа Пентагона финансировать ее работу. Об этом американский предприниматель Илон Маск заверил вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову, пишет ТАСС.

«Еще до того как Министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», - отметил Маск в соцсетях.

В свою очередь, Федоров подтвердил слова бизнесмена. Он подчеркнул, что такое решение Маска для Украины очень важно.

«Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу устройств Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы вам благодарны», - ответил Федоров бизнесмену.