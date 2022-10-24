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15 минут назад

Глава Евросовета заявил, что Киев должен сам решить, когда приступить к переговорам с РФ

ТАССиещё 1

Власти Украины должны сами решать, когда они будут готовы начать переговоры с Россией. О сроках переговоров Киева и Москвы высказался глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

В Евросовете высказались о сроках начала переговоров Украины с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что страны Европейского союза (ЕС) со своей стороны решительно поддерживают Киев в финансовом, военном и политическом планах.

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«Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры», — заключил Мишель.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет «телефонную дипломатию» с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас Путин более открыт для переговоров, чем в прошлом.

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