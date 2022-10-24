Раскрыта суть противоречий в целях США и Украины

США и Украина в военном конфликте преследуют принципиально разные цели. Такое заявление сделал бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический обозреватель Патрик Бьюкенен, передает РИА Новости со ссылкой на The American Conservative.

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Как говорится в публикации, президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуть Крым и Донбасс, так как считает их суверенными территориями своего государства, и этим намерением он объясняет продолжающийся конфликт с Россией. При этом США никогда не интересовались желаниями руководства Киева, считает Бьюкенен.

Обозреватель напомнил, что Украина долгое время была частью Российской империи и затем СССР, ее территориями управляла Москва. Для США такое положение дел никогда не было проблемой.

Бьюкенен полагает, что главный вопрос в конфликте России и Украины для США состоит не в том, кому в итоге достанется Крым и Донбасс, а в том, чтобы Вашингтон не оказался втянут в войну с Москвой, которая может обернуться применением ядерного оружия.