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14 минут назад

Раскрыта суть противоречий в целях США и Украины

Елена Прошина

США и Украина в военном конфликте преследуют принципиально разные цели. Такое заявление сделал бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический обозреватель Патрик Бьюкенен, передает РИА Новости со ссылкой на The American Conservative.

Раскрыта суть противоречий в целях США и Украины
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуть Крым и Донбасс, так как считает их суверенными территориями своего государства, и этим намерением он объясняет продолжающийся конфликт с Россией. При этом США никогда не интересовались желаниями руководства Киева, считает Бьюкенен.

Обозреватель напомнил, что Украина долгое время была частью Российской империи и затем СССР, ее территориями управляла Москва. Для США такое положение дел никогда не было проблемой.

Бьюкенен полагает, что главный вопрос в конфликте России и Украины для США состоит не в том, кому в итоге достанется Крым и Донбасс, а в том, чтобы Вашингтон не оказался втянут в войну с Москвой, которая может обернуться применением ядерного оружия.

Автор статьи подчеркнул, что ничто из происходящего в Восточной Европе не сможет оправдать военный конфликт России и США. Таким образом, главная цель Вашингтона — избежать войны с Москвой, и это вступает в прямое противоречие с интересами Украины. Чем больше США поддерживают Киев, тем дальше уходят от достижений своих целей, заключил Бьюкенен.

В мире,Патрик Бьюкенен,Владимир Зеленский,
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