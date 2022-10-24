Канцлер ФРГ Шольц запутался в планах по спасению Украины

Для Украины необходимо разработать аналог «плана Маршалла». Об этом, по информации немецких СМИ, договорились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее сам же заявлял, что такого плана для Киева будет недостаточно.

Фото: bundeskanzler.de bundeskanzler.de

Политики также выступили за формирование специальной платформы для координации оказываемой Украине помощи, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

При этом, как пишет РИА Новости, в августе Шольц настаивал на том, что восстановление Украины будет более масштабным, чем «план Маршалла», и обойдется в миллиарды евро. В июне же немецкий канцлер говорил о том, что Киеву потребуется новый «план Маршалла», а обсуждение подобной программы уже велось на уровне G7 и Евросоюза.

«Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после окончания Второй мировой войны. Она была выдвинута в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом.