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43 минуты назад

Канцлер ФРГ Шольц запутался в планах по спасению Украины

Вечерняя Москваиещё 7

Для Украины необходимо разработать аналог «плана Маршалла». Об этом, по информации немецких СМИ, договорились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее сам же заявлял, что такого плана для Киева будет недостаточно.

Канцлер ФРГ Шольц запутался в планах по спасению Украины
Фото: bundeskanzler.debundeskanzler.de

Политики также выступили за формирование специальной платформы для координации оказываемой Украине помощи, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

При этом, как пишет РИА Новости, в августе Шольц настаивал на том, что восстановление Украины будет более масштабным, чем «план Маршалла», и обойдется в миллиарды евро. В июне же немецкий канцлер говорил о том, что Киеву потребуется новый «план Маршалла», а обсуждение подобной программы уже велось на уровне G7 и Евросоюза.

«Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после окончания Второй мировой войны. Она была выдвинута в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жители Украины могут остаться без зарплат и пенсий, если Европейский союз перестанет выделять киевским властям средства.

В мире,Денис Шмыгаль,Олаф Шольц,Джордж Маршалл,Еврокомиссия,ЕС,
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