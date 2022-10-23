В Британии раскрыли, что сказал Уоллес при беседе с Шойгу

Отмечается, что ранее Сергей Шойгу позвонил Уоллесу и довел до него озабоченность Москвы из-за возможных провокаций Киева с использованием так называемой «грязной бомбы».

Министр обороны Соединенного Королевства пояснил, что сведения о возможном применении «бомбы» не соответствуют действительности. По его данным, Киев не планирует предпринимать действий по эскалации напряженности.

Уоллес сообщил, что Лондон и международное сообщество в целом поддерживают Киев и желают скорейшей деэскалации конфликта.

«Украина и Россия должны искать разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь», - уточнил министр.