В Британии раскрыли, что сказал Уоллес при беседе с Шойгу

Киев не намерен идти на эскалацию конфликта, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее Сергей Шойгу позвонил Уоллесу и довел до него озабоченность Москвы из-за возможных провокаций Киева с использованием так называемой «грязной бомбы».
Министр обороны Соединенного Королевства пояснил, что сведения о возможном применении «бомбы» не соответствуют действительности. По его данным, Киев не планирует предпринимать действий по эскалации напряженности.
Уоллес сообщил, что Лондон и международное сообщество в целом поддерживают Киев и желают скорейшей деэскалации конфликта.
«Украина и Россия должны искать разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь», - уточнил министр.
Напомним, что ранее Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Франции и США. Он обсудил с ними ситуацию на Украине, а также выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева.