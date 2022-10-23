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40 минут назад

В Британии раскрыли, что сказал Уоллес при беседе с Шойгу

Илья Родин

Киев не намерен идти на эскалацию конфликта, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

В Британии раскрыли, что сказал Уоллес при беседе с Шойгу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее Сергей Шойгу позвонил Уоллесу и довел до него озабоченность Москвы из-за возможных провокаций Киева с использованием так называемой «грязной бомбы».

Министр обороны Соединенного Королевства пояснил, что сведения о возможном применении «бомбы» не соответствуют действительности. По его данным, Киев не планирует предпринимать действий по эскалации напряженности.

Уоллес сообщил, что Лондон и международное сообщество в целом поддерживают Киев и желают скорейшей деэскалации конфликта.

Шойгу позвонил министру обороны Британии Уоллесу

«Украина и Россия должны искать разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь», - уточнил министр.

Напомним, что ранее Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Франции и США. Он обсудил с ними ситуацию на Украине, а также выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева.

В мире,Бен Уоллес,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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