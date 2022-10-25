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36 минут назад

Опубликовано расширенное видео инцидента с экс-лидером КНР Ху Цзиньтао

Газета.Ruиещё 1

В социальных сетях распространились кадры, записанные за несколько минут до момента, когда бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели с церемонии закрытия XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

На кадрах видно, как 79-летний политик, сидевший рядом с главой КНР Си Цзиньпином, пытается ознакомиться с документами съезда. В то же время глава китайского парламента Ли Чжаньшу пытается не дать ему этого сделать и что-то объясняет. Через некоторое время Си Цзиньпин подзывает одного из сотрудников, который затем уводит Ху Цзиньтао.

По данным китайского агентства «Синьхуа», политик покинул президиум из-за плохого самочувствия.

Ху Цзиньтао занимал пост генсекретаря ЦК КПК с 2002 по 2012 год, и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год. На должностях его сменил Си Цзиньпин.

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