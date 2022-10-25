Опубликовано расширенное видео инцидента с экс-лидером КНР Ху Цзиньтао

На кадрах видно, как 79-летний политик, сидевший рядом с главой КНР Си Цзиньпином, пытается ознакомиться с документами съезда. В то же время глава китайского парламента Ли Чжаньшу пытается не дать ему этого сделать и что-то объясняет. Через некоторое время Си Цзиньпин подзывает одного из сотрудников, который затем уводит Ху Цзиньтао.