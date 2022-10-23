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7 минут назад

В Киеве отрицают покупку «грязной бомбы»

Ura.Ruиещё 2

Киев не собирается приобретать ядерную «грязную бомбу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее источники российских СМИ сообщили, что Киев готовит на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой» или маломощным ядерным боеприпасом.

Кулеба ответил на обвинения в покупке Киевом "грязной бомбы"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем покупать их», — заявил Кулеба.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом глав военных ведомств Франции, Турции и Великобритании.

В мире,Политика,СВО,Дмитрий Кулеба,Сергей Шойгу,
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