Кулеба ответил на обвинения в покупке Киевом "грязной бомбы"

Киев не собирается приобретать ядерную «грязную бомбу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее источники российских СМИ сообщили, что Киев готовит на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой» или маломощным ядерным боеприпасом.

«Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем покупать их», — заявил Кулеба.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.