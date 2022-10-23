Китай назвали мировым гарантом стабильности

«Хоть нас упрекают еще в том, что мы еще не достигли каких-то союзнических отношений, я считаю, что мы их переросли. Наши отношения уже гораздо дальше ушли, поэтому уверен, что с переизбранием председателя Си Цзиньпина мы в том же направлении будем укреплять наши связи», — заключил Сакоев.