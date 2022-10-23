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1 час назад

El Pais: британский писатель Рушди ослеп на один глаз и может работать только одной рукой

ТК «Звезда»иещё 3

Британский писатель Салман Рушди, переживший покушение в Нью-Йорке, ослеп на один глаз и может работать только одной рукой. Об этом журналистам рассказал его литературный агент Эндрю Уайли.

Писатель Рушди ослеп на один глаз в результате нападения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Его раны были глубокими, он потерял зрение на один глаз… У него были три серьезных ранения в шею. Одна кисть выведена из строя из-за того, что были перерезаны нервы в руке. И у него еще около 15 ран в груди и туловище», - сообщил Уайли в интервью испанской газете El Pais.

Нападение на Рушди произошло 12 августа. Двадцатичетырехлетний Хади Матар из штата Нью-Джерси нанес ему как минимум два удара ножом - в шею и живот.

Не исключено, что поводом для нападения на Рушди стала его профессиональная деятельность. Писатель является автором «Сатанинских стихов», публикация которых вызвала негодование в мусульманском мире. Писатель был вынужден долгие годы скрываться, а его книгу запретили в целом ряде стран.

В мире,Салман Рушди,
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