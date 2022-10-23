Писатель Рушди ослеп на один глаз в результате нападения

«Его раны были глубокими, он потерял зрение на один глаз… У него были три серьезных ранения в шею. Одна кисть выведена из строя из-за того, что были перерезаны нервы в руке. И у него еще около 15 ран в груди и туловище», - сообщил Уайли в интервью испанской газете El Pais.