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27 минут назад

В Кишиневе в  ходе акции протеста начались стычки между полицией и сторонниками оппозиции

ТАСС

Стычки между полицией и протестующими сторонниками партии "Шор" начались в центре столицы Молдавии. Как передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места события, полиция перегородила демонстрантам доступ в центр города, последние предприняли несколько попыток прорвать кордон.

Протестующие скандируют лозунги: "Нет диктатуре!", "Позор!". Несколько человек были задержаны, после этого давление демонстрантов снизилось. Начался митинг.

Ранее полиция сообщила, что на главной площади в воскресенье запланирована выставка местных производителей, и обвинила организаторов акции в нарушениях. Правоохранители оцепили центр города и проводят выборочный досмотр прохожих.

16 октября полиция силой разогнала палаточный городок с демонстрантами, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Большинство оппозиционных партий обвинили проевропейские власти в нарушении закона и диктатуре. Президента страны Майю Санду и правительство за эти решения также подвергли критике западные правозащитники.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии, которая была создана из-за кризиса в энергетической сфере, в середине октября ограничила проведение акций протеста и массовых собраний. Теперь они разрешены только по выходным, продолжительность акций должна составлять не более четырех часов.

Акции протеста начались в Молдавии летом, они проходили в разных районах страны. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом, стремительным ростом цен и падением уровня жизни. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают.

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