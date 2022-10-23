В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
13 минут назад

Эксперт оценили сотрудничество РФ и КНР после переизбрания Си Цзиньпина

Майк Габриелян

Эксперт предупредил, что России не нужно испытывать иллюзии после переизбрания Си Цзиньпиня генсеком Китайской коммунистической партии (КПК). Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов, пишут «Известия».

Россиянам посоветовали отказаться от иллюзий из-за переизбрания Цзиньпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российское общество испытывает иллюзии, что интересы Москвы и Пекина полностью совпадают, и китайцы должны помогать РФ не считаясь с убытками.

«Страны суверенны в выборе своих действий, и там, где помощь России совпадает с интересами Китая — он будет это делать, где не совпадает — они аккуратно отойдут в сторону или воздержатся, и мы тоже так действуем», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что у России и КНР есть точки соприкосновения. Страны рассматривают Азию как новый центр силы, считают, что БРИКС и ШОС должен заменить «большую семерку».

Также Светов отметил, что из-за санкций Россия развернулась в сторону Азии, но Китай по-прежнему будет конкурировать с РФ.

Путин поздравил Си Цзиньпина

Политолог заключил, что между Россией и Китаем наблюдается «многослойное движение». Государства по большей части будут сотрудничать, но могут и соперничать.

Ранее британское издание написало, что переизбрание Си «гарантирует нападение на Тайвань» и это приведет Китай и США к «одной из самых кровавых войн в истории».

В мире,Юрий Светов,Владимир Путин,БРИКС,ШОС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители