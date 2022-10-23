Россиянам посоветовали отказаться от иллюзий из-за переизбрания Цзиньпина

Эксперт предупредил, что России не нужно испытывать иллюзии после переизбрания Си Цзиньпиня генсеком Китайской коммунистической партии (КПК). Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов, пишут «Известия».

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По его словам, российское общество испытывает иллюзии, что интересы Москвы и Пекина полностью совпадают, и китайцы должны помогать РФ не считаясь с убытками.

«Страны суверенны в выборе своих действий, и там, где помощь России совпадает с интересами Китая — он будет это делать, где не совпадает — они аккуратно отойдут в сторону или воздержатся, и мы тоже так действуем», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что у России и КНР есть точки соприкосновения. Страны рассматривают Азию как новый центр силы, считают, что БРИКС и ШОС должен заменить «большую семерку».

Также Светов отметил, что из-за санкций Россия развернулась в сторону Азии, но Китай по-прежнему будет конкурировать с РФ.

Политолог заключил, что между Россией и Китаем наблюдается «многослойное движение». Государства по большей части будут сотрудничать, но могут и соперничать.