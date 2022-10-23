Россиянам посоветовали отказаться от иллюзий из-за переизбрания Цзиньпина

Эксперт предупредил, что России не нужно испытывать иллюзии после переизбрания Си Цзиньпиня генсеком Китайской коммунистической партии (КПК). Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов, пишут «Известия».
По его словам, российское общество испытывает иллюзии, что интересы Москвы и Пекина полностью совпадают, и китайцы должны помогать РФ не считаясь с убытками.
«Страны суверенны в выборе своих действий, и там, где помощь России совпадает с интересами Китая — он будет это делать, где не совпадает — они аккуратно отойдут в сторону или воздержатся, и мы тоже так действуем», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что у России и КНР есть точки соприкосновения. Страны рассматривают Азию как новый центр силы, считают, что БРИКС и ШОС должен заменить «большую семерку».
Также Светов отметил, что из-за санкций Россия развернулась в сторону Азии, но Китай по-прежнему будет конкурировать с РФ.
Политолог заключил, что между Россией и Китаем наблюдается «многослойное движение». Государства по большей части будут сотрудничать, но могут и соперничать.
Ранее британское издание написало, что переизбрание Си «гарантирует нападение на Тайвань» и это приведет Китай и США к «одной из самых кровавых войн в истории».