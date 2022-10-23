Вучич высказался о перспективе скорого завершения конфликта на Украине

"Мы впервые выбираем правительство [в ситуации], когда знаем, что вокруг нас военное положение, когда вам ясно, что эта война не закончится быстро. Практически не существует способа, чтобы этот конфликт закончился, когда вы видите, что одни хотят поражения другой стороны, а другая сторона хочет поражения той первой. Когда слово компромисс - запрещенное слово, а вы это прекрасно понимаете, потому что из-за социальных сетей и всего другого слова компромисс больше не существует - оно стало некрасивым словом", - заявил Вучич.