Вучич высказался о перспективе скорого завершения конфликта на Украине

Перспектив скорого завершения конфликта на востоке Европы нет. Об этом в воскресенье заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии. Трансляцию вело агентство TANJUG.
"Мы впервые выбираем правительство [в ситуации], когда знаем, что вокруг нас военное положение, когда вам ясно, что эта война не закончится быстро. Практически не существует способа, чтобы этот конфликт закончился, когда вы видите, что одни хотят поражения другой стороны, а другая сторона хочет поражения той первой. Когда слово компромисс - запрещенное слово, а вы это прекрасно понимаете, потому что из-за социальных сетей и всего другого слова компромисс больше не существует - оно стало некрасивым словом", - заявил Вучич.
Ранее в интервью телеканалу Prva лидер Сербии заявил, что миру угрожает долгосрочный конфликт, кризисы, нестабильность и смены правительств. Вучич подчеркнул, что он не хочет решать проблемы Украины.
"Пусть их решают те, кто их создал", - сказал Вучич.
Сербский лидер также подчеркивал, что Европа не переживет кризис на Украине, если спецоперация России продлится еще год, в частности страны столкнутся с отключениями электроэнергии в связи с мировым энергетическим кризисом.
На заседании парламента Вучич предупредил о самой тяжелой в экономическом и политическом смысле зиме в истории Европы после 1945 года.
18 мая после переговоров с лидерами ЕС он заявлял, что ожидает резкого ухудшения ситуации в Европе предстоящей зимой. Вучич отмечал, что, по его мнению, положение будет хуже, чем во время Второй мировой войны.