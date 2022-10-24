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48 минут назад

СБУ опубликовала «доказательства» работы главы «Мотор сич» на Россию

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, якобы подтверждающих его сотрудничество с Россией.

СБУ опубликовала «доказательства» работы главы «Мотор сич» на РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Запись опубликована в Telegram-канале СБУ.

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«Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от «Партии регионов», продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», – утверждают в Службе безопасности Украины.

Накануне сообщалось, что директора украинского завода «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия задержали на Украине. Их подозревают в работе на Россию. В субботу у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски, входные двери вскрывали спецоборудованием.

В мире,Вячеслав Богуслаев,Мотор Сич,СБУ,
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