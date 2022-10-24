СБУ опубликовала «доказательства» работы главы «Мотор сич» на РФ

«Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от «Партии регионов», продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», – утверждают в Службе безопасности Украины.

Накануне сообщалось, что директора украинского завода «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия задержали на Украине. Их подозревают в работе на Россию. В субботу у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски, входные двери вскрывали спецоборудованием.