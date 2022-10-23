ЦК Китая утвердил новый состав Политбюро

Центральный комитет Коммунистической партии Китая утвердил новый состав Постоянного комитета Политбюро. В него вновь вошли семь человек, передает Центральное телевидение Китая.

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Избрание прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Членами комитета стали Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок, следует из решения ЦК, распространенного агентством Синьхуа.