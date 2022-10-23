США обвинили Россию в желании «уничтожить украинскую культуру»

«Недавние российские хищения у Украины и явные попытки стереть украинскую культуру и идентичность — это преступления, с которыми нельзя мириться», — цитирует Глассмана RT .

По его мнению, до нарушителей необходимо донести тот факт, что их действия будут иметь определенные последствия. При этом, Россия неоднократно заявляла о том, что украинская армия наносит множественные удары по культурным объектам. На территории Донецкой и Луганской Народных Республик находится 63 объекта культурного наследия, которые были разрушены силами ВСУ.