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30 минут назад

В США заявили, что Россия «хочет уничтожить украинскую культуру»

Ura.Ru

Экс-заместитель госсекретаря США Джеймс Глассман обвинил Россию в попытке «уничтожить украинскую культуру» с помощью спецоперации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте проекта «Инициатива по изучению российского пиратства» (ISRP), главным представителем которого является Глассман.

США обвинили Россию в желании «уничтожить украинскую культуру»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Недавние российские хищения у Украины и явные попытки стереть украинскую культуру и идентичность — это преступления, с которыми нельзя мириться», — цитирует Глассмана RT.

По его мнению, до нарушителей необходимо донести тот факт, что их действия будут иметь определенные последствия. При этом, Россия неоднократно заявляла о том, что украинская армия наносит множественные удары по культурным объектам. На территории Донецкой и Луганской Народных Республик находится 63 объекта культурного наследия, которые были разрушены силами ВСУ.

США заставят Украину оставить часть территорий России ради перемирия

Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Также сообщалось о том, что ударом из американской установки HIMARS Вооруженные силы Украины разрушили православный храм в городе Берислав Херсонской области, передает «Национальная служба новостей».

В мире,Джеймс Глассман,
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