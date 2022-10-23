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17 минут назад

Шольца обвинили в двойных стандартах из-за Украины

Ura.Ru

Власти Германии настаивают на равных условиях в военной помощи Украины, но в то же время продвигают интересы своей страны. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Шольца обвинили в двойных стандартах из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

«Это двойные стандарты. Германия настаивает на едином рынке и якобы равных условиях, в то же время продвигая государственную помощь для своей промышленности и потребителей. Государственная помощь, которую остальная часть ЕС не может ввести из-за фискальных правил, которые применяются ко всем, кроме Германии», — сказал Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами.

В мире,Янис Варуфакис,Олаф Шольц,ЕС,
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