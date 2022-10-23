Шольца обвинили в двойных стандартах из-за Украины

«Это двойные стандарты. Германия настаивает на едином рынке и якобы равных условиях, в то же время продвигая государственную помощь для своей промышленности и потребителей. Государственная помощь, которую остальная часть ЕС не может ввести из-за фискальных правил, которые применяются ко всем, кроме Германии», — сказал Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.