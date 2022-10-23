В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
30 минут назад

Европе предрекли громкий провал

Lenta.ruиещё 4

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Европейского союза (ЕС) предопределен. Об этом сообщает N-TV.

Европе предрекли громкий провал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока. В ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз преодолеть нынешний энергетический кризис, Варуфакис заявил, что «провал гарантирован».

«Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах», — сказал он.

Политик добавил, что на сегодняшний день ЕС уже находится «в глубоком кризисе», но понимание этого придет только к следующей зиме.

США испугались раскола между странами Европы

Варуфакис считает, что главная проблема ЕС заключается в том, что на самом деле «союза» не существует. По его словам, когда речь идет о беженцах, мигрантах и газа, каждый поступает по-своему. Он отметил, что подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса.

Ранее журналист Дэниел Флэтли заявил о неэффективности санкций против России. По его словам, введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики. Флэтли добавил, что в дальнейшем экономика России будет поддерживаться за счет доходов от продажи нефти и газа.

В мире,Янис Варуфакис,ЕС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители