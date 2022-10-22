В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
32 минуты назад

Лиз Трасс может стать генсеком НАТО

Илья Родин

Видный политик Лиз Трасс, выполняющая обязанности премьер-министра Великобритании, может в дальнейшем претендовать на кресло главы НАТО, заявил президент МИГА Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Об этом пишет ТАСС.

Лиз Трасс может стать генсеком НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Грациани пояснил, что кандидатура Лиз Трасс устраивает США, так как позволяет укрепить традиционные особые отношения Вашингтона и Лондона, что особенно важно на фоне современной международной повестки.

Кроме того, это дало бы возможность более строгого контроля за Францией и Германией и пошло бы на пользу восточноевропейским государствам, отметил аналитик.

Стали известны подробности отставки премьер-министра Британии Трасс

По его мнению, при Трасс возможно дальнейшее расширение НАТО на восток за счет таких стран, как Молдавия. Он отметил, что бывшая глава МИД определяла ее как «уязвимую».

Вместе с тем, возможны и другие кандидатуры. Следующим генсеком альянса может стать бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Он является признанным экспертом в области международных финансов, может начать экономическую реорганизацию блока, уточнил Грациани.

Кроме того, присутствие итальянца в кресле генсека организации послужит ослаблению антинатовских тенденций, характерных для Италии, констатировал аналитик.

В мире,Лиз Трасс,Марио Драги,МиГ,НАТО,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители