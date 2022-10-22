Лиз Трасс может стать генсеком НАТО

Видный политик Лиз Трасс, выполняющая обязанности премьер-министра Великобритании, может в дальнейшем претендовать на кресло главы НАТО, заявил президент МИГА Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Об этом пишет ТАСС.

Грациани пояснил, что кандидатура Лиз Трасс устраивает США, так как позволяет укрепить традиционные особые отношения Вашингтона и Лондона, что особенно важно на фоне современной международной повестки.

Кроме того, это дало бы возможность более строгого контроля за Францией и Германией и пошло бы на пользу восточноевропейским государствам, отметил аналитик.

По его мнению, при Трасс возможно дальнейшее расширение НАТО на восток за счет таких стран, как Молдавия. Он отметил, что бывшая глава МИД определяла ее как «уязвимую».

Вместе с тем, возможны и другие кандидатуры. Следующим генсеком альянса может стать бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Он является признанным экспертом в области международных финансов, может начать экономическую реорганизацию блока, уточнил Грациани.