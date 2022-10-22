СМИ объяснили инцидент с Ху Цзиньтао на съезде Компартии

Экс-глава КНР Ху Цзиньтао был вынужден досрочно покинуть зал, в котором проходил XX-й съезд Компартии Китая по причине плохого самочувствия. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на госагентство Синьхуа.

По данным агентства, в настоящее время его состояние значительно улучшилось.

Напомним, что СМИ сегодня днем рассказали о странном случае на церемонии закрытия съезда. Двое молодых людей подошли к Ху Цзиньтао и вежливо вывели его из зала. До конца мероприятия политик не вернулся.