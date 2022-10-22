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56 минут назад

Сын экс-главы РЖД Якунин объяснил найденный на яхте паспорт забывчивостью

Газета.Ru

Адвокат задержанного в Норвегии сына экс-главы РЖД Андрея Якунина Антон Именнов заявил, что Андрей Якунин получает помощь от британских дипломатов. Об этом он сообщил РБК.

Сын Якунина объяснил найденный на яхте российский паспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Андрей благодарит всех за участие, однако ему уже оказывается дипломатическая помощь Великобритании, гражданином которой он является, этого более чем достаточно в настоящий момент», — сказал он.

Адвокат также заявил, что российский паспорт, найденный на яхте в момент задержания Якунина, его подзащитный «забыл в портфеле, когда летал к маме более девяти месяцев назад».

Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии за запуск беспилотника

Ранее Окружной суд Западного Финнмарка в Норвегии счел сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея российским гражданином, несмотря на то, что у него также есть британское подданство, мужчина посещал скандинавскую страну именно в этом статусе.

По данным суда, Якунин управлял дроном в Норвегии. Однако из-за того, что за такое действие наказанию подвергаются лишь российские граждане, возник вопрос, следует ли считать бизнесмена россиянином даже при наличии второго гражданства.

В мире,Андрей Якунин,Владимир Якунин,РЖД,
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