Киев может остаться без отопления зимой

В Киеве в зимний период могут отключить отопление на несколько дней или недель, рассказал зампредседателя городской администрации Петр Пантелеев. Об этом пишет РИА «Новости».

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Пантелеев подчеркнул, что шансы на то, что город останется без тепла на несколько дней или недель, достаточно велики. Это следует понимать и осознавать.

Ситуация в столице Украины обусловлена тем, что противник наносит удары по инфраструктуре, разрушает энергетические объекты, пояснил чиновник.

По его данным, в ближайшие два месяца в Киев будут доставлены мобильные котельные. При необходимости, они будут применяться в больницах, школах, пунктах обогрева.