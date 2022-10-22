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8 минут назад

Киев может остаться без отопления зимой

Елена Прошина

В Киеве в зимний период могут отключить отопление на несколько дней или недель, рассказал зампредседателя городской администрации Петр Пантелеев. Об этом пишет РИА «Новости».

Киев может остаться без отопления зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пантелеев подчеркнул, что шансы на то, что город останется без тепла на несколько дней или недель, достаточно велики. Это следует понимать и осознавать.

Ситуация в столице Украины обусловлена тем, что противник наносит удары по инфраструктуре, разрушает энергетические объекты, пояснил чиновник.

По его данным, в ближайшие два месяца в Киев будут доставлены мобильные котельные. При необходимости, они будут применяться в больницах, школах, пунктах обогрева.

Пантелеев уточнил, что топлива для котельных вполне достаточно, основные проблемы у городских властей в настоящее время связаны с дефицитом электроэнергии.

В мире,Петр Пантелеев,
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