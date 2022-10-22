Киев может остаться без отопления зимой

В Киеве в зимний период могут отключить отопление на несколько дней или недель, рассказал зампредседателя городской администрации Петр Пантелеев. Об этом пишет РИА «Новости».
Пантелеев подчеркнул, что шансы на то, что город останется без тепла на несколько дней или недель, достаточно велики. Это следует понимать и осознавать.
Ситуация в столице Украины обусловлена тем, что противник наносит удары по инфраструктуре, разрушает энергетические объекты, пояснил чиновник.
По его данным, в ближайшие два месяца в Киев будут доставлены мобильные котельные. При необходимости, они будут применяться в больницах, школах, пунктах обогрева.
Пантелеев уточнил, что топлива для котельных вполне достаточно, основные проблемы у городских властей в настоящее время связаны с дефицитом электроэнергии.