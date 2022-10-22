В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
10 минут назад

Джонсона заметили летящим в Британию в эконом-классе

Майк Габриелян

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон срочно вылетел в Лондон на фоне растущих слухов о том, что он хочет вновь возглавить страну. Об этом сообщает Sky News.

Джонсона заметили летящим в Британию в эконом-классе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По словам нашего американского корреспондента Марка Стоуна, г-н Джонсон прилетел в лондонский аэропорт Гатвик эконом-классом вместе со своей женой и детьми. Реакция пассажиров была неоднозначной, поскольку он и его семья сели в самолет раньше всех», - пишет издание.

По его данным, пассажиры пришли «в некоторое замешательстве», а несколько человек освистали экс-премьера.

Джонсон прилетел в Лондон из Доминиканы, где находился в отпуске. Он прервал отдых после объявления Лиз Трасс об отставке.

У Консервативной партии есть неделя, чтобы выбрать нового лидера и премьер-министра. Джонсон уже заявил, что он «готов к этому» и «собирается это сделать».

По информации Sky News, Джонсон успел заручиться поддержкой 43 депутатов. При этом фаворитом считается экс-министр финансов Риши Сунак, за которого готовы голосовать 74 члена фракции Консервативной партии.

Последний опрос показал, что 52% британцев не хотят возвращения Джонсона в кресло премьер-министра. За его кандидатуру выступили 27% опрошенных. Остальные пока не определились.

Ранее политолог рассказал, что быстрая отставка Трасс «не обязательно является ее окончательным уходом».

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Марк Стоун,Борис Джонсон,Консервативная партия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители