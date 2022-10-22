Джонсона заметили летящим в Британию в эконом-классе

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон срочно вылетел в Лондон на фоне растущих слухов о том, что он хочет вновь возглавить страну. Об этом сообщает Sky News.

«По словам нашего американского корреспондента Марка Стоуна, г-н Джонсон прилетел в лондонский аэропорт Гатвик эконом-классом вместе со своей женой и детьми. Реакция пассажиров была неоднозначной, поскольку он и его семья сели в самолет раньше всех», - пишет издание.

По его данным, пассажиры пришли «в некоторое замешательстве», а несколько человек освистали экс-премьера.

Джонсон прилетел в Лондон из Доминиканы, где находился в отпуске. Он прервал отдых после объявления Лиз Трасс об отставке.

У Консервативной партии есть неделя, чтобы выбрать нового лидера и премьер-министра. Джонсон уже заявил, что он «готов к этому» и «собирается это сделать».

По информации Sky News, Джонсон успел заручиться поддержкой 43 депутатов. При этом фаворитом считается экс-министр финансов Риши Сунак, за которого готовы голосовать 74 члена фракции Консервативной партии.

Последний опрос показал, что 52% британцев не хотят возвращения Джонсона в кресло премьер-министра. За его кандидатуру выступили 27% опрошенных. Остальные пока не определились.