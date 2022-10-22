В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
47 минут назад

В США указали на проблему в отношениях с Украиной

Lenta.ruиещё 8

Жизненные интересы США могут вступить в противотечение с глобальными военными целями Украины и желанием Киева продолжать конфликт с Москвой. На эту проблему указал обозреватель портала The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен.

По его мнению, желание украинского руководства любой ценой получить контроль над Крымом и Донбассом приводят лишь к продолжению конфликта, втягивая в него США.

«Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль. Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», — заявил автор материала.

Бьюкенен подчеркнул, что подобная разница в намерениях становится проблемой для отношений Киева и Вашингтона, поскольку эскалация конфликта с Кремлем не входит в планы Белого дома.

Военкор: США открыли новый фронт противостояния с Россией

«Наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна достичь успеха в спецоперации на Украине. При этом глава государства признал, что Вашингтон потратил много денег на помощь Киеву.

«Но это гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе», — добавил он.

В мире,Видео,Патрик Бьюкенен,Джозеф Байден,НАТО,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители