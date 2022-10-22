В США указали на проблему в отношениях с Украиной

«Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль. Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», — заявил автор материала.