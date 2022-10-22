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38 минут назад

"Укрэнерго" сравнило масштаб повреждений от взрывов с событиями 10-12 октября

Газета.Ruиещё 2

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» информировала, что масштаб повреждений, наблюдающийся 22 октября, сопоставим с произошедшими событиями 10, 11 и 12 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Укрэнерго" сравнило масштаб повреждений от взрывов с событиями 10-12 октября
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Организация информировала об ограничении энергоснабжения в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и других регионах Украины.

В настоящий момент «Укрэнерго» поясняет, что работники предприятия «принимают все меры для как можно более быстрого восстановления электроснабжения».

Точные сроки восстановления подачи электричества на Украине пока не называются.

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