США заставят Украину оставить часть территорий России ради перемирия

«Короче говоря, наш жизненный интерес — предотвращение конфликта США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса», — пишет редактор-основатель издания Патрик Дж. Бьюкенен. По его мнению, США следует найти такой выход из ситуации, который положит конец кровопролитию, вернет большую часть Украины Киеву, но, который при этом, не будет «рассматриваться как историческое унижение для России».