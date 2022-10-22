США заставят Украину оставить часть территорий России ради перемирия

Жизненный интерес США — предотвращение конфликта с Россией. Отказ Киева от российских территорий — один из возможных выходов из конфликта, на который могут повлиять США. Об этом сообщает издание The American Conservative.
«Короче говоря, наш жизненный интерес — предотвращение конфликта США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса», — пишет редактор-основатель издания Патрик Дж. Бьюкенен. По его мнению, США следует найти такой выход из ситуации, который положит конец кровопролитию, вернет большую часть Украины Киеву, но, который при этом, не будет «рассматриваться как историческое унижение для России».
Бьюкенен также задался вопросом о том, насколько далеко США готовы зайти для того, чтобы помочь Украине. Он добавил, что стремление Киева вернуть свои территории все ближе подталкивает Россию к применению тактического ядерного оружия, что, в свою очередь, может повлечь начало войны с США.
Издание Foreign Policy писало, что США начнут оказывать давление на Украину с целью достижения мира с Россией путем переговоров. К переговорам призывали также и в Совете национальной безопасности США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на Западе начали говорить о мирном урегулировании путем переговоров, хотя ранее настаивали на том, что конфликт должен разрешиться в ходе боевых действий, передает «Дни.ру». Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, введя в действие решение Совбеза и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, в ответ на это, дал понять украинскому лидеру, что в политике нет места поспешным решениям, передают «Невские новости».