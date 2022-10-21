ООН призвали к расследованию иранских БПЛА на Украине

Постоянные представительства Великобритании, Франции и ФРГ при ООН призвали организацию провести расследование возможного применения иранских беспилотников на Украине. С письмом генсеку ООН Антониу Гутеррешу ознакомилось РИА Новости.

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В постпредствах считают, что возможное применение БПЛА из Ирана нарушает резолюцию о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) — соглашении Ирана и стран Совбеза ООН. Там добавили, что приветствовали бы соответствующее расследование группой секретариата и заявили о готовности помочь в «беспристрастном расследовании».

Ранее двое высокопоставленных иранских чиновников и двое дипломатов сообщили агентству Reuters, что Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники.