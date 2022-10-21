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25 минут назад

На Украине ввели удостоверения для возвращающихся из России граждан без документов

ТАССиещё 9

Украинское правительство вводит специальные удостоверения для возвращающихся из России граждан, которые утратили украинские документы. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина ввела удостоверения для возвращающихся из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство запускает документ - удостоверение личности для возвращения на Украину", - написал он в Telegram-канале по итогам заседания кабмина.

По его словам, такой документ смогут получить в Государственной миграционной службе Украины члены семей, находящихся в России граждан. Оформление удостоверения будет бесплатным, срок оформления - пять рабочих дней.

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Шмыгаль во вступительном слове перед заседанием правительства заявил, что данная мера упростит возвращение граждан из России на Украину.

В мире,Денис Шмыгаль,Правительство Украины,РЖД,
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