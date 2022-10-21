Из поместья Трампа изъяли секретные документы о двух странах

Секретные документы, изъятые в ходе обыска ФБР из поместья бывшего президента США Дональда Трампа, содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на новую аудиокнигу американского журналиста Боба Вудворда о Трампе.

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Осведомленные источники сообщили, что по крайней мере в одном из документов фигурировали сведения о ракетной программе Тегерана. По словам собеседников газеты, их рассекречивание может раскрыть методы и людей, с помощью которых США собирали разведданные.

Отмечается, что в других документах описывается разведывательная деятельность страны в Китае.

Ранее издание опубликовало еще один отрывок из книги Вудворда, в котором говорилось, что Трамп знал о секретности изъятой из его поместья переписки с главой КНДР Ким Чен Ыном, которую он вел на посту главы государства. Отмечается, что в декабре 2019 года Трамп, показав журналисту письма, полученные от северокорейского коллеги, попросил не рассказывать о них.