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8 минут назад

Лукашенко заявил о не созревших для национальной идеи белорусах

Lenta.ru

Белорусы еще не созрели для своей национальной идеи. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет БЕЛТА.

Лукашенко заявил о не созревших для национальной идеи белорусах
Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / ReutersRamil Sitdikov / Sputnik / Reuters

По его словам, белорусам пока не удалось выкристаллизовать свою национальную идею.

«Я за этим очень внимательно наблюдаю. Я пока не вижу. Россия тем более, как сказал [философ Александр] Дугин, тоже этого не видит. Он человек системный, грамотный философ, мы с ним долго говорили. Он со мной согласился. Хотелось бы, чтобы побыстрее, но здесь время не подстегнешь», — добавил Лукашенко.

При этом он предположил, что национальная идея должна быть чем-то кратким и моментально захватывающим.

«Вот глянул, рот раскрыл и дышать не можешь. Может, я ошибаюсь. Это моя точка зрения. Но я пока такой идеи не вижу», — заключил президент.

Ранее, во время встречи с Дугиным, Лукашенко пожаловался на отсутствие государственной идеологии России и Белоруссии. Глава республики отметил, что ему предлагали «море идей», но он их все отверг, поскольку они «не ложились на душу, на сердце человека».

В мире,Александр Лукашенко,
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