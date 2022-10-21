Лукашенко заявил о не созревших для национальной идеи белорусах

«Я за этим очень внимательно наблюдаю. Я пока не вижу. Россия тем более, как сказал [философ Александр] Дугин, тоже этого не видит. Он человек системный, грамотный философ, мы с ним долго говорили. Он со мной согласился. Хотелось бы, чтобы побыстрее, но здесь время не подстегнешь», — добавил Лукашенко.