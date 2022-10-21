Неизвестный кинул бутылки с краской в консульство РФ в Лейпциге

Неизвестный кинул несколько бутылок с желтой и синей краской в здание российского консульства в Лейпциге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую полицию.
Отмечается, что в результате происшествия нанесен ущерб внешней стене и воротам генконсульства. Сам нарушитель скрылся на велосипеде. Полиция ищет свидетелей.
Ранее депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала снятие флага с канцелярии посольства России.
Тоом добавила, что к россиянам в государстве относятся спокойно, четверть жителей Эстонии говорит на русском языке. При этом она не исключила наличие «некоторой напряженности».
С канцелярии российского посольства в эстонском городе Тарту сорвали государственный флаг. В российской дипмиссии заявили, что надругательство над флагом «явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии».