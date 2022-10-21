Неизвестный кинул бутылки с краской в консульство РФ в Лейпциге

Неизвестный кинул несколько бутылок с желтой и синей краской в здание российского консульства в Лейпциге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую полицию.

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Отмечается, что в результате происшествия нанесен ущерб внешней стене и воротам генконсульства. Сам нарушитель скрылся на велосипеде. Полиция ищет свидетелей.

Ранее депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала снятие флага с канцелярии посольства России.

Тоом добавила, что к россиянам в государстве относятся спокойно, четверть жителей Эстонии говорит на русском языке. При этом она не исключила наличие «некоторой напряженности».