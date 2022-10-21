Когда заканчивается срок у Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года, следующие выборы в стране намечены на 31 марта 2024-го. Планирует ли Зеленский идти на второй срок и может ли остаться на своем посту без выборов - читайте в материале «Рамблера».

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Зеленский: краткая история президентства

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Зеленский, в прошлом участник КВН, комик и звезда сериала «Слуга народа», выиграл выборы главы государства по итогам второго тура. Он получил 73,22 процента голосов, а его соперник - предыдущий президент страны Петр Порошенко - 24,45 процента.

Главным предвыборным обещанием Зеленского было положить конец конфликту в Донбассе.

«Надо просто прекратить стрелять», - одно из популярных заявлений времен президентской кампании Зеленского.

Это обещание не было выполнено. BBC News отмечает, что в первые годы президентства Зеленского ситуация вблизи линии фронта в Донбассе «мало отличалась от того, что там происходило последние пять лет», еще при Порошенко, а 24 февраля украинский кризис и вовсе разгорелся с новой силой.

После победы Зеленский досрочно распустил Верховную Раду, избранную в 2014 году, а быстро созданная им партия «Слуга народа» победила на выборах и впервые в истории Украины сформировала в парламенте единоличное большинство.

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При Зеленском на Украине была запущена земельная реформа. Мораторий на продажу украинских сельхозземель действовал 18 лет, его срок истек в 2020 году, право покупать эти земли появится у частных лиц и компаний. С помощью этой и других реформ Украина стремилась заключить новые соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

Планы Зеленского

Изначально Зеленский планировал идти на один срок.

«Я прихожу на один срок, потому что у нас все приходящие во власть политики думают о том, что будет через пять лет. Не о том, что сейчас надо решать проблемы, а «кем я буду через пять лет и как так сделать, чтобы я остался», - отмечал будущий президент.

Уже весной 2020-го Зеленский впервые рассказал, что решил подумать о переизбрании. Он отмечал, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания.

«Сейчас это [второй срок - прим.ред.] будет страшно звучать и для моей семьи. Я подумаю об обещании идти на один срок - как скажете. Как скажет народ Украины», - заявлял он.

В ноябре 2021 года Зеленский говорил, что решение о втором сроке все еще не принято. Зеленский объяснял, что решение будет зависеть от поддержки украинского народа и от мнения его семьи, в том числе детей, которые «страдают» из-за его работы.

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Шансы Зеленского

Главное, что нужно знать: 24 февраля 2022 года Зеленский объявил на Украине военное положение. Статьи 10-12 закона Украины «О правовом режиме военного положения» запрещают проводить в стране выборы главы государства и переизбирать Верховную Раду в этот период.

Пока следующие президентские выборы на Украине назначены на последнее воскресенье марта пятого года текущего срока Зеленского - то есть на 31 марта 2024 года.

Однако если военное положение не отменят, выборов не будет и Зеленский останется на своему посту дольше, чем планировалось. Президентская кампания будет перенесена на неопределенный срок: по закону, в Верховной Раде назначают очередные президентские выборы не позже, чем за сто дней до голосования в первом туре.

За несколько месяцев до выборов 2019 года в стране действовало военное положение, но Порошенко его отменил, чтобы не допустить «наступления на демократические права граждан» и выборы состоялись.

Украинский портал «Слово і Діло» опубликовал данные о поддержке Зеленского украинцами в последние годы.

Выборы Зеленский выиграл с рейтингом в 73,2 процента. По результатам первого года работы ему доверяли 57 процентов граждан, не доверяли – 37 процентов. По итогам двух лет на посту главы государства Зеленский остался лидером по уровню доверия, хотя его рейтинг продолжал падение: 46 процентов доверяли президенту, 51 процент - нет.

В конце 2021 года 24,2 процента участников опроса, проведенного агентством «Рейтинг», заявили, что проголосовали бы за Зеленского, если бы выборы прошли в ближайшее время.

В конце 2021-го опрос провел Киевский международный институт социологии, его эксперты выяснили, что 58,2 процента украинцев против повторного участия Зеленского в президентских выборах, за его участие выступили 34,3 процента.

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Однако в середине августа 2022-го «Рейтинг» опубликовал опрос, согласно которому 91 процент украинцев одобряет деятельность Зеленского.

Соперники Зеленского

Украинские СМИ называют самыми сильными потенциальными соперниками Зеленского на предстоящих выборах главу офиса украинского президента Андрея Ермака и его советника Алексея Арестовича, а также начальника украинского Генштаба Валерия Залужного.

«Фокус» рассказал, что на Украине начали проводить соцопросы, участников которых спрашивают, проголосовали бы они за Арестовича, Ермака или Залужного.

Арестович уже говорил, что планирует баллотироваться, чтобы «сыграть в интереснейшую игру в своей жизни», но только если Зеленский не пойдет на выборы. Арестович ссылался на соцопросы, согласно которым он - второй по популярности человек на Украине.

Политтехнолог Александр Кочетков считает, что заявления Арестовича согласованы с Ермаком.

«Это подготовка к тому, что вдруг Зеленский настолько устанет, что ему не захочется идти на второй срок. А Зеленский реально очень устает от напряжения. И он не очень к такому привык», - подчеркивает эксперт.

По его мнению, Арестович устраивает нынешние власти, так как он способен перехватить электорат Зеленского на выборах.