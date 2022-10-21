В Германии извинились за шутку в адрес Лиз Трасс после ее отставки

Министерство экономики Германии извинилось за публикацию в своем Twitter-аккаунте композиции Can't Truss It американской хип-хоп группы Public Enenmy в качестве реакции на отставку британского премьера Лиз Трасс. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Phil Noble/Reuters Phil Noble/Reuters

В названии песни обыгрывается фонетическое сходство фамилии главы правительства Великобритании и глагола to truss (связывать, скручивать — «Газета.Ru»).

В ведомстве подчеркнули, что сотрудник, отвечающий за ведение профиля министерства в Twitter, перепутал личный и служебный аккаунты и сделал публикацию по неосторожности. Минэкономики удалило это сообщение и принесло публичные извинения, пообещав больше не совершать подобных ошибок.