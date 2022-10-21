Ирак высказался о сотрудничестве с РФ в разработке нефтяных месторождений

Глава технического департамента министерства нефти Ирака Али Хаммуд выразил надежду на то, что российские компании будут принимать участие в тендерах по разработке иракских нефтяных месторождений, передает агентство «Прайм».

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Так, по его словам, на рынке ожидаются новые

раунды тендеров по еще не разведанным нефтяным блокам.

«Я рассчитываю, что российские компании внесут свой вклад на этом направлении», — подчеркнул Хаммуд.

Он также сообщил, когда будет начата первичная добыча на нефтяном месторождении Эриду в Ираке, разрабатываемом совместно с энергоконцерном «Лукойл». Так, по его словам, это произойдет в 2025 году. Хаммуд оценил производственную мощность примерно в 200 тысяч баррелей в сутки.

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