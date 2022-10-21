Ирак высказался о сотрудничестве с РФ в разработке нефтяных месторождений

Глава технического департамента министерства нефти Ирака Али Хаммуд выразил надежду на то, что российские компании будут принимать участие в тендерах по разработке иракских нефтяных месторождений, передает агентство «Прайм».
Так, по его словам, на рынке ожидаются новые
раунды тендеров по еще не разведанным нефтяным блокам.
«Я рассчитываю, что российские компании внесут свой вклад на этом направлении», — подчеркнул Хаммуд.
Он также сообщил, когда будет начата первичная добыча на нефтяном месторождении Эриду в Ираке, разрабатываемом совместно с энергоконцерном «Лукойл». Так, по его словам, это произойдет в 2025 году. Хаммуд оценил производственную мощность примерно в 200 тысяч баррелей в сутки.
Ранее сообщалось об открытии двадцати
месторождений нефти и газа с начала текущего года на территории государств, которые входят в Организацию арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК).