Трамп сделал намек насчет выборов президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Соответствующее заявление республиканец сделал, выступая в субботу на митинге перед своими сторонниками в штате Техас.

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Трамп вновь выступил с утверждением, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были фальсифицированы.

"Я дважды выдвигался и дважды победил", - заявил Трамп, его выступление транслировал телеканал Newsmax.

"Во второй раз я выступил гораздо лучше, чем в первый, получив в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году. Кроме того, я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории", - продолжил бывший глава Белого дома.

"Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз", - заключил Трамп, вызвав бурные овации толпы.

В начале сентября бывший помощник и зять Трампа Джаред Кушнер сообщил телеканалу Sky News, что 76-летний Трамп может вновь вступить в борьбу за пост главы государства. Кушнер признался, что бывший американский лидер уже говорил с ним о предстоящих выборах и, хотя не дал однозначного ответа на вопрос об участии в предстоящей президентской гонке, отметил, что "с Трампом трудно что-либо исключать, поскольку он очень гибкий мыслитель".