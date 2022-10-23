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19 минут назад

Трамп намекнул, что готов участвовать в выборах президента США в 2024 году

ТАССиещё 2

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Соответствующее заявление республиканец сделал, выступая в субботу на митинге перед своими сторонниками в штате Техас.

Трамп сделал намек насчет выборов президента США в 2024 году
Фото: ТАССТАСС

Трамп вновь выступил с утверждением, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были фальсифицированы.

"Я дважды выдвигался и дважды победил", - заявил Трамп, его выступление транслировал телеканал Newsmax.

"Во второй раз я выступил гораздо лучше, чем в первый, получив в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году. Кроме того, я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории", - продолжил бывший глава Белого дома.

"Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз", - заключил Трамп, вызвав бурные овации толпы.

В начале сентября бывший помощник и зять Трампа Джаред Кушнер сообщил телеканалу Sky News, что 76-летний Трамп может вновь вступить в борьбу за пост главы государства. Кушнер признался, что бывший американский лидер уже говорил с ним о предстоящих выборах и, хотя не дал однозначного ответа на вопрос об участии в предстоящей президентской гонке, отметил, что "с Трампом трудно что-либо исключать, поскольку он очень гибкий мыслитель".

Ранее источники в окружении бывшего президента сообщили, что он уже осенью может объявить о намерении вновь вступить в борьбу за пост главы государства. Согласно последним опросам, кандидатом в президенты Трампа хотят видеть почти 60% республиканцев.

В мире,Джаред Кушнер,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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