Раскрыто предсказание Распутина о третьей мировой войне

Распутин предвидел собственную смерть, крушение монархии и гибель царской семьи. Также он говорил о трех мировых войнах, которых представлял в виде трех змей. И последняя из них принесет много бед человечеству. Как говорил пророк, после второй мировой войны конфликты не прекратятся.
«Когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел. Мало людей и мало вещей сохранится», – считал Распутин.
Несмотря на бесконечные страдания, которые принесет третья мировая война, конец света не наступит. Человечество выживет, но обнажит все свои пороки. А перед тем, как мир полностью исчезнет, люди переживут техногенные и экологические катастрофы, пишет ugorskinfo.ru.
Ранее «ФедералПресс» писал о начале бедствий в конце октября по прогнозам астролога.