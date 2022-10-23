Раскрыто предсказание Распутина о третьей мировой войне

Распутин предвидел собственную смерть, крушение монархии и гибель царской семьи. Также он говорил о трех мировых войнах, которых представлял в виде трех змей. И последняя из них принесет много бед человечеству. Как говорил пророк, после второй мировой войны конфликты не прекратятся.