Новый премьер Швеции попросил Эрдогана о встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон попросил у него встречи по процессу принятия страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я сказал нашим друзьям, чтобы они назначили ему встречу, и мы обсудим с ним эти вопросы в нашей стране. Наше мнение по этому вопросу не изменилось», — заявил Эрдоган.
Напомним, что на фоне российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.
Сперва Анкара заблокировала начало процесса, однако 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности страны. В свою очередь турецкие власти сняли свои возражения.
На 6 октября 28 из 30 стран альянса уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО — кроме Турции и Венгрии.