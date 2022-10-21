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29 минут назад

Новый премьер Швеции попросил Эрдогана о встрече по вопросу вступления в НАТО

Никита Бородкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон попросил у него встречи по процессу принятия страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый премьер Швеции попросил Эрдогана о встрече
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сказал нашим друзьям, чтобы они назначили ему встречу, и мы обсудим с ним эти вопросы в нашей стране. Наше мнение по этому вопросу не изменилось», — заявил Эрдоган.

Напомним, что на фоне российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.

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Сперва Анкара заблокировала начало процесса, однако 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности страны. В свою очередь турецкие власти сняли свои возражения.

На 6 октября 28 из 30 стран альянса уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО — кроме Турции и Венгрии.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
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